Парубий: досрочных парламентских выборов не будет

Об этом в эфире 5 канала заявил новоизбранный председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Считаю, политический кризис, который был, он был больше создан, чем реальный политический кризис. И к сожалению, он перешел в реальное положение, когда ряд фракций покинули коалицию и перед страной стояли огромные вызовы. Хаос в Украине и дестабилизация в стране – это внешний сценарий. И, собственно, был большой риск, что этот кризис может толкнуть Украину на такой сценарий. Это было великое испытание, которое стояло перед нами, перед всем обществом, и перед политическим руководством страны", – отметил он.

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Парубий отметил: "Я хочу отметить очень достойный поступок Арсения Яценюка, который, понимая все риски, которые стоят перед нами, подал в отставку. И, по моему мнению, он дал пример, как должен вести себя государственный деятель для разрешения кризиса, созданного не им, но он дал возможность этот кризис решить".

По словам председателя парламента, на сегодня кризис в вопросе коалиции и правительства решена.

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"Собственно, там, где был кризис – в вопросе коалиции и правительства – он решен, и мы можем сказать, что на сегодня тема досрочных выборов и сообщить тем, кто на них очень рассчитывал, кто очень его хотел ... я хочу их глубоко разочаровать: досрочных выборов не будет", – подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала назначение нынешнего первого вице-спикера парламента Андрея Парубия на должность председателя ВР.