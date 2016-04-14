В Белом Доме ожидают от нового украинского правительства реформ и борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне сказал пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест. (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).

Представитель Администрации президента США отказался комментировать назначение премьер-министром Украины Владимира Гройсмана, пока не будет сформирован полный состав украинского правительства.

"Я знаю, что они работают, чтобы сформировать полный состав правительства, и, очевидно, что Соединенные Штаты настроены поддерживать наших партнеров в Украине в то время, когда они сейчас стойко держатся в трудной ситуации. Они сталкиваются с определенными существенными экономическими и финансовыми вызовами, некоторые из которых обостряются из-за проблем в области безопасности. они сталкиваются с ними со стороны России, которая неоднократно нарушала их территориальную целостность. Поэтому они переживают тяжелые времена", - подчеркнул Эрнест.

Читайте такжеПайетт приветствует готовность Гройсмана продолжать реформы для получения денег МВФ

В этой связи представитель Белого Дома отметил, что Украина полагается на Соединенные Штаты и другие международные институты для получения поддержки.

"О чем мы уже говорили, так это то, что критически важные реформы, которые включают борьбу с коррупцией, будут иметь решающее значение для долгосрочного успеха Украины. И мы собираемся продолжать поощрять Украину внедрять эти реформы, и оставаться сознательными этого процесса, и следовать реализации этих реформ ", - заявил Эрнест.

Читайте такжеВ ЕС уже с нетерпением ожидают сотрудничества с Гройсманом, надеясь на реформы - заявление

Как отметил пресс-секретарь Белого Дома, реализация Украиной реформ будет иметь важное значение для долгосрочной стабилизации и укрепления экономики и подготовит страну лучше к внешним вмешательств, которые осуществляет Россия.

Как сообщал УНИАН, в составе нового правительства остается вакантной должность главы Министерства здравоохранения.