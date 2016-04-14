Путин вспомнил, как Кадыров с отцом воевали против России (видео)

Президент России Владимир Путин вспомнил, как глава Чечни Рамзан Кадыров со своим отцом воевали против России. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время общения с россиянами в прямом эфире.

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"Кадыров - руководитель одного из регионов. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли об этом? С оружием в руках, вместе с отцом", - отметил Путин.

По словам Путина, отец действующего руководителя Чечни Ахмат Кадыров "сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с русским народом и должен быть с Россией, и это выгодно, это соответствует чеченскому народу", - сказал он.

"Я знаю, что с этим убеждением работает и Рамзан Кадыров, он бы никогда не возглавил ни одну республику в составе РФ, если бы не был убежден, что это правильный выбор", - считает Путин.

Российский президент убежден, что глава Чечни готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, в интересах своего народа.

"Вы понимаете, что это за люди? Я не говорю уже о том, что это - Кавказ, люди горячие – становление этих людей как таких, которые занимаются государственной работой на высоком политическом уровне идет не просто. Все мы люди, все мы из своего собственного прошлого", - сказал он.

Кроме того Путин назвал угрозу Кадырова в адрес Михаила Касьянова наносящей ущерб стабильности в России.

"Пожалуй, в этом есть и мое упущение", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Кадыров опубликовал в своем инстаграме видео, на котором оппозиционный политик Михаил Касьянов и Владимир Кара-Мурза-младший двигаются и общаются будто сквозь оптический прицел.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции". Кто не понял, тот поймет!", - написал Кадыров под роликом.

Вскоре лидеры российской оппозиционной партии оценили пост лидера Чечни в блоге со своим фото под прицелом как подстрекательство к убийству.