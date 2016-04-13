БПП согласовал с Гройсманом кандидатуру министра энергетики - нардеп

На должность министра энергетики и угольной промышленности Украины рекомендуется кандидатура заместителя председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, депутата от БПП Игоря Насалика.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" сообщил народный депутат от БПП Сергей Березенко.

"Мы официально поддержали и выдвинули Гройсмана в премьеры. И соответственно, тот список, который зачитан", - сказал депутат.

Он отметил, что относительно кандидатуры на должность министра инфраструктуры сейчас должен определиться "Народный фронт".

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что несогласованным пока остается только Министерство здравоохранения.

Относительно министерства ТЭК, Березенко сказал: "Мы сегодня официально, только что, поддержали фракцией Игоря Насалика".

"И Владимир Борисович (Гройсман – УНИАН) поддержал это предложение", - добавил он.

На заседании фракций коалиции в 18.00, отметил Березенко, должно быть принято обращение к президенту относительно внесения кандидатуры Гройсмана на должность премьер-министра.