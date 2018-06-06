Вехи недели. Катапульта для премьера, издержки коалициады и работа над ошибками под диктовку

Затянувшаяся борьба Арсения Яценюка за премьерское кресло практически завершилась. После воскресного видеообращения Арсения Петровича, в котором он постарался предстать самоотверженной жертвой политических интриг, продолжение его пребывания в премьерском кресле выглядит алогичным. В тяжелых переговорных арьергардных боях Яценюк отстоял сохранение мест в правительстве за своими ключевыми соратниками, и теперь постарается реализовать программу по восстановлению своей популярности и влияния на политические процессы. Тот, кто считает подобный сценарий невозможным, неоправданно высоко оценивает уровень сознательности украинского общества.

Владимиру Гройсману, премьерство которого выглядит высоко вероятным, достается неспокойное правительственное хозяйство, нуждающееся в инвентаризации и мобилизации. Пресловутых 100 дней на раскачку у нового Кабмина не будет, ему предстоит уже до конца весны хотя бы обозначить основные направления приложения усилий Кабмина и наладить коммуникацию с обществом и экспертной средой. В противном случае работа правительства будет напоминать действия пожарной команды, не оснащенной средствами пожаротушения.

Невысокая численность парламентской коалиции вряд ли должна вводить кого-либо в заблуждение, поскольку полтора года формального существования коалиции в формате конституционного большинства украинский парламент вряд ли может занести себе в актив. В нынешней ситуации действовать представителями БПП и «Народного фронта» придется не числом, а умением. Сегодня цель оправдывает средства: новой редакции власти необходимо оперативно показать результат, который хотя бы создаст основу для восстановления доверия, не говоря уже о зримых изменениях к лучшему. И только тогда можно будет рассуждать о будущем и новой коалиции, и правительства.

Большинство фракций почившей в бозе «Европейской Украины» будут находиться в оппозиции. Если «Самопомощь» сделала свой выбор в пользу освоения нового комплекта политических инструментов довольно давно, то «Батькивщина» и Радикальная партия упорно изыскивали возможности для торга. Но на минувшей неделе Юлия Тимошенко заявила о переходе в оппозицию, а Олег Ляшко предпочел перфоманс с коровами переговорам с вчерашними союзниками. Кстати, и коалиция на двоих, и совмещение депутатских мандатов с министерскими портфелями, предложенное лидером РПЛ, в новейшей политической истории Украины уже были.

В условиях углубляющегося политического и экономического кризиса Украине жизненно необходимо научиться смотреть в будущее, а не только искать себе оправдание. И отголоски скандала с Panama Papers, и негативный для Украины результат референдума в Нидерландах – это сигналы, свидетельствующие о необходимости бороться против превращения Украины в «серую зону». Бороться не только на внешних фронтах, но и внутри страны, путем проведения реальных преобразований.

Евгений Магда