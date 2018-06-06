Украинский интерес. Отрезвляющий референдум, смазанный визит и имперская истерия

Инициаторы референдума 6 апреля в Нидерландах особо не скрывали, что острие их удара направлено не столько против Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, сколько против Европейского Союза в целом. Промежуточный результат должен их удовлетворить: скептики победили с внушительным отрывом, и премьер-министр Голландии Марк Рютте уже заявил о готовности пересматривать документ. Правда, сделать это без помощи евро-чиновников вряд ли удастся, а Украина может спокойно использовать экономическую часть Соглашения и впредь. Более того – вправе рассчитывать на предоставление безвизового режима с ЕС в качестве своеобразной компенсации за голландский казус.

Нашей стране предстоит научиться выстраивать информационные кампании.

Кроме того Украина получила урок непрямого противостояния с Россией, ведь призывавшие к торпедированию Соглашения пропагандисты использовали кремлевские месседжи. Нашей стране предстоит научиться выстраивать информационные кампании, поскольку голландским референдумом дело украинской евроинтеграции не заканчивается. По крайней мере, и Жан-Клод Юнкер, и Франсуа Олланд с Ангелой Меркель выразили готовность и впредь поддерживать нашу страну на пути в Европу, а Даля Грибаускайте напомнила, что Украина была и есть европейским государством.

К сожалению, оказавшийся во многом безосновательным офшорный скандал смазал реакцию на визит Петра Порошенко в Японию. Досадно, поскольку Страна восходящего солнца сейчас председательствует в G-7, встреча которой пройдет в начале июня, а ее отношения с Россией усложнены дискуссией о Курильских островах. Сообщение о готовности официального Токио предоставить Украине 1,8 миллиарда долларов в случае успешного проведения реформ – пожалуй, лишь верхушка айсберга.

Кремль, по всей видимости, рассматривает обострение в Нагорном Карабахе как еще один очаг напряженности в мире.

Неожиданно громко разморозился дремавший больше двух десятков лет конфликт в Нагорном Карабахе, и схватки между азербайджанскими военными и солдатами самопровозглашенной НКР были непродолжительными, но ожесточенными. Обострение ситуации в Закавказье во многом спровоцировано поставками российского оружия в регионе, что не мешает сегодня Москве рядиться в тогу миротворца. Кремль, по всей видимости, рассматривает обострение в Нагорном Карабахе как еще один очаг напряженности в мире и рычаг давления на Турцию, уже заявившей о поддержке Азербайджана.

В России при этом не собираются забывать об Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в нашей стране никогда не было государственности, а спикер Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин дал понять, что России хватило бы 3-4 дней для военной победы над Украиной. Подобные заявления – отнюдь не блажь, а элемент государственной стратегии. Конечно, странно их слышать из уст людей, несколько лет назад клявшихся в преданности российско-украинской дружбе, но в путинской России случатся оксюмороны и похлеще.

Евгений Магда