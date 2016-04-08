Евродепутаты на весенней сессии ПАСЕ проведут срочные дебаты по делу Савченко

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе ПАСЕ.

«В понедельник, 18 апреля, во время утренней сессии пройдут срочные дебаты по «делу Савченко», - отметили в пресс-службе.

21 апреля во второй половине дня евродепутаты обсудят гуманитарную ситуацию в отношении лиц, которые были задержаны во время войны в Украине.

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет с 18 по 22 апреля в Страсбурге.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновляет сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

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5 апреля приговор вступил в силу, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

6 апреля летчица возобновила сухую голодовку. Сегодня один из её адвокатов заявил, что руководство СИЗО готово отдать приказ кормить Савченко силой, в ней уже заметны признаки обезвоживания.