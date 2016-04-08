Евродепутаты на весенней сессии ПАСЕ проведут срочные дебаты по делу Савченко
На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты обсудят дело украинской летчицы, депутата ПАСЕ Надежды Савченко и гуманитарную ситуацию в связи с войной в Украине.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе ПАСЕ.
«В понедельник, 18 апреля, во время утренней сессии пройдут срочные дебаты по «делу Савченко», - отметили в пресс-службе.
21 апреля во второй половине дня евродепутаты обсудят гуманитарную ситуацию в отношении лиц, которые были задержаны во время войны в Украине.
Весенняя сессия ПАСЕ пройдет с 18 по 22 апреля в Страсбурге.
Читайте такжеВ Кремле не комментируют информацию об обмене Савченко
Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновляет сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
Читайте такжеПесков уверен, что дело Савченко не портит имидж Путина
5 апреля приговор вступил в силу, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.
6 апреля летчица возобновила сухую голодовку. Сегодня один из её адвокатов заявил, что руководство СИЗО готово отдать приказ кормить Савченко силой, в ней уже заметны признаки обезвоживания.