Минюст ответил на упреки ГПУ по нарушениям в реестре коррупционеров

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте ведомтсва.

"С начала ведения реестра Министерством юстиции ежегодно таких решений поступало и вносилось в реестр около 2 тысяч. Общее же количество внесенных решений составляет почти 10 тысяч", - отмечают в ведомстве.

Однако, как отмечается, это не касается копий решений за 2011-2014 годы: "они поступили и до сих пор продолжают поступать в Минюст от Государственной судебной администрации Украины, что является держателем единого государственного реестра судебных решений, с большим опозданием".

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"Стоит отметить, что эти копии решений начали поступать в Минюст только после совместного обращения Министерства юстиции и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в связи с выявлением ненадлежащего исполнения порядка направления электронных копий судебных решений Государственной судебной администрацией Украины", - подчеркнули в Минюсте.

В сообщении подчеркивается, что внесение указанных решений в реестр осуществляется с учетом объективных возможностей Министерства юстиции. Более того, для ускорения внесения сведений в реестр еще в прошлом году к его ведению были привлечены дополнительные работники.

В ведомстве уверяют, что до начала вступления в силу Закона Украины "О государственной службе" (01 мая 2016 года) сведения в реестре будут полностью актуализированы.

Как сообщал УНИАН, ГПУ заявила, что выявила нарушения в порядке ведения Министерством юстиции реестра коррупционеров и указала Минюсту на соответствующие недостатки.