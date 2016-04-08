В США надеются, что референдум в Нидерландах не повлияет на евроинтеграцию Украины

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, сообщается на сайте Госдепа.

В Вашингтоне отметили, что видели сообщение о предварительных результатах референдума в Нидерландах в новостях.

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Как отметил Тонер, хотя референдум не является обязывающим, "понятно, что мы разочарованы результатом, но мы уважаем точку зрения народа Нидерландов, и мы уважаем политический процесс в Нидерландах".

"Мы говорили до этого, и я повторю сегодня: мы считаем, что это Соглашение об ассоциации отвечает лучшим интересам Украины, США и Европейского Союза, и мы по-прежнему поддерживаем эту позицию", - заявил Тонер.

В связи с этим представитель Госдепартамента выразил надежду, что референдум не повлияет на сближение Украины с Евросоюзом.

"Я надеюсь, что это не повлияет на этот процесс, чтобы продолжать тесные связи с Западом, тесные связи с ЕС", - заявил Тонер.

Он напомнил, что в США уже неоднократно повторяли, что решение о пути, по которому Украина хочет двигаться, зависит не от Соединенных Штатов, не есть от России или любой другой страны. "Украинский народ должен иметь право, чтобы достигать более тесных связей с Западом, если этого хочет, и более устойчивых экономических связей и более крепких демократических институтов. Это его собственное право, суверенное право", - заявил Тонер.