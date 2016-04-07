У Климкина рассказали о "смеси аргументов", которыми руководствовались голландцы на референдуме

Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, результат референдума был неожиданным как для сторонников, так и оппонентов соглашения, поскольку не был предусмотрен ни одним из социологических опросов.

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Он отметил, что последний опрос от 4 апреля, проведенный компанией IPSOS, которая проводила экзит-полл 6 апреля, показывал, что "за" планировали проголосовать 30%, против - 37%. Традиционно высоким оставалась количество тех, кто не определился - 33%, которые, в конце концов, в общем пополнили своими голосами лагерь противников соглашения.

Кулеба считает, что это был референдум против ЕС, что публично признали сами его инициаторы.

«Избиратели, которые голосовали против соглашения, руководствовались смесью из аргументов против ЕС, за Россию и с недоверием к Украине»,- написал дипломат.

По его словам, те, кто заявил о намерении голосовать против соглашения, озвучили следующие причины: 59% - я не верю Украине, в частности из-за того, что там слишком много коррупции; 34% - соглашение станет шагом к членству Украины в ЕС, 31% - я не разделяю европейские ценности; 30% - соглашение невыгодно для экономики Нидерландов; 26% - соглашение навредит отношениям Нидерландов и России; 23% - я являюсь противником Евросоюза; 19% - из-за крушения авиалайнера MH17; 13% - соглашение навредит отношениям Украины и России; 4% - политическая партия, за которую я голосую, не поддерживает соглашение.

Кулеба также отметил, что признание результатов референдума со стороны правительства Нидерландов и отказ от завершения ратификации документа на данном этапе означает для Украины: незавершенность процесса ратификации соглашения в Нидерландах и, соответственно, продление его временного применения; волну критики в адрес властей; дополнительный аргумент России для расшатывания внутренней ситуации в Украине.

Посол выразил уверенность, что соглашение об ассоциации будет действовать.

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«Поиск наиболее приемлемого решения "голландского казуса" является задачей для правительства Нидерландов»,- считает Кулеба.

По его убеждению, стратегически наиболее негативные последствия референдума почувствует Евросоюз, «но и эту проблему он переживет, вопрос лишь в цене».

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.