В Нидерландах на референдуме по ассоциации Украины ожидается явка в 31%

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из данных, которые обнародовали местные органы власти, сообщают местные СМИ.

Так, по состоянию на 16 часов, явка составила: в Алкмаре -17,40%, в Эйндховене – 13,50%, Энсхеде - 14,44%, Роттердаме - 13,80%, Тилбурге - 12,20%, Утрехте - 14,60%. Относительно Амстердама, то есть данные только по состоянию на 13 часов - 6,5%.

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Вместе с тем, Geen Peil, организация, которая является инициатором референдума, ссылаясь на собственные подсчеты, утверждает, что явка составит 31%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нидерландах проводится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и будут работать до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведение выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должны проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.