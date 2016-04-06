Глава МИД Нидерландов: Независимо от результатов референдума необходимо сохранить дружбу с Украиной

Об этом он заявил после голосования на избирательном участке, сообщает "Европейская правда".

"Все же надеюсь на положительный результат, и в случае негативного голосования нам нужно будет рассмотреть результаты и решить, что с этим делать... В том числе на европейском уровне", - отметил он.

"И я хочу подчеркнуть, что при любом результате необходимо сохранить дружеские отношения между нашими странами, которые мы установили, и это действительно важно", - подчеркнул министр. Он также добавил, что во время подготовки к референдуму контакты Украины и Нидерландов стали более тесными: "Кампания позволила встретиться и пообщаться очень многим украинцам и голландцам".

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Кундерс призвал граждан Нидерландов не голосовать "нет" из-за вопросов, которые не являются предметом этого референдума. "Это не голосование о членстве Украины в ЕС, это голосование о сотрудничестве. Это также не голосование о ЕС и не о нашем правительстве. Если хотите поставить оценку власти – приходите на выборы в следующем году", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах проходит референдум по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.