Грызлов хочет наладить в Минске обсуждение текста закона о выборах на Донбассе

Об этом сообщает РИА "Новости.

"Я убежден, что в рамках деятельности политической подгруппы необходимо наладить совместную практическую работу над текстом закона о местных выборах (в соответствии с пунктом 12 Комплекса мер): с фиксацией как положений, по которым достигнуто согласие всех сторон, так и "развилок" с вариантами их разрешения", - сказал он журналистам.

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Таким образом, можно выйти на своего рода "дорожную карту" по разработке данного документа, убежден Грызлов.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта Порошенко заявил о готовности к выборам на оккупированном Донбассе после контроля границы международными силами.