Песков уверен, что дело Савченко не портит имидж Путина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль как-то реагировать на сухую голодовку Савченко, поскольку негатив в СМИ будет на президенте РФ, и будут ли ее принудительно кормить, что бы с ней ничего не случилось.

"Я хочу не согласиться, что какой-то негатив в этой связи будет на президенте России. Не нужно увязывать и ассоциировать преступление, совершенное и признанное судом РФ в виде причастности к убийству российских журналистов, с президентом России", - сказал Песков.

"Что касается условий содержания заключенных в пенитенциарной системе нашей страны, то есть определенные правила, которые - у меня нет сомнений – соблюдаются в отношении всех заключенных, включая госпожу Савченко", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденная в России Савченко начала сухую голодовку.

22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

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