Порошенко пообщался с Савченко через консула в РФ, рассказал о шагах для ее освобождения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, находясь с официальным визитом в Японии Порошенко связался с генеральным консулом Украины в Ростове (Россия) Виталием Москаленко и пообщался с Савченко.

Президент передал через консула слова поддержки украинке и проинформировал ее о последних шагах, осуществленных им для ее освобождения.

"Находясь с визитом в Японии, держу ситуацию по освобождению Надежды под контролем. Справедливость непременно восторжествует", - сказал Порошенко.

В ответ украинская летчица поблагодарила президента, а также за письмо его супруги Марины Порошенко к супруге президента США Мишель Обаме.

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По словам генерального консула, Савченко несгибаемая и верит в возвращение в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, вступает в силу судебный приговор Савченко, объявленный 22 марта Донецким городским судом Ростовской области, который приговорил ее к 22 годам колонии.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.