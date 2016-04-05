Charlie Hebdo высмеял "панамский скандал" в своем свежем номере

Как сообщается на станице Charlie Hebdo в Facebook, свежий номер журнала получил название "Фискальный терроризм".

На карикатуре предположительно влиятельные люди держат в руках таблички "Je suis Panama" ("Я – Панама").

Отметим, что данное словосочетание является аллюзией на слоган "Je suis Charlie", ставший символом осуждения нападения террористов на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, в результате которого погибли двенадцать сотрудников редакции. Позже вариации этого словосочетания использовались как знак солидарности как за границей, так и в Украине.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", содержащие конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.