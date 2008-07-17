Порошенко и Литвин сели за руль комбайнов

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО и лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН за рулем двух комбайнов приняли участие в сборе урожая возле села Джугастра Крыжопольского района Винницкой области, поля которого относятся к хозяйству продовольственной компании «Подолье».

Как передает корреспондент УНИАН, П.ПОРОШЕНКО и В.ЛИТВИН также поздравили крестьян с началом жатвы и пожелали хорошего урожая. «Хороший урожай – не тот, что в поле, а тот, что в амбаре», – вспомнили народную мудрость П.ПОРОШЕНКО и В.ЛИТВИН.

Они также приняли участие в празднике «Первого снопа».

Средняя урожайность озимой пшеницы в хозяйствах продовольственной компании «Подолье» составляет 74,1 ц/га.

Справка УНИАН. Продовольственная компания «Подолье» создана в марте 2005 года и является подразделением корпорации компании «Агропродинвест», которая управляет агропромышленными предприятиями в Винницкой области. В состав «Подолья» входит Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают свыше 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий.