Порошенко против разрыва дипотношений с РФ: дули крутить - это не наша позиция

Президент Петр Порошенко отмечает, что украинские дипломаты должны защищать миллионы украинцев в РФ, поэтому разрыв дипломатических отношений не является стратегической позицией.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос, почему выступает против разрыва дипломатических отношений с Россией.

«Военного решения деоккупации Донбасса и Крыма не существует, и я являюсь президентом мира, и для эффективного обеспечения скоординированных действий Украины и тех, кто нас поддерживает в мире, необходимы усилия украинских дипломатов, я подчеркиваю, что это наша сильная сторона», - заявил Порошенко.

«Украинская дипломатия, в том числе и под моим руководством как президента, отвечающего за внешнюю политику, достигла очевидных успехов», - добавил он.

«Наши консульские представители должны защищать интересы миллионов украинцев, которые сейчас находятся в РФ, в том числе, консульские представители должны защищать интересы Надежды Савченко, должны быть на судилищах, где судят украинских патриотов для того, чтобы их защищать. А сидеть отсюда и дули крутить, я убежден в том, что это не является стратегической позицией, которую может преследовать Украина», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления о приостановлении дипломатических отношений с Россией.