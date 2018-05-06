Украинский интерес. Заокеанские отголоски, дилемма дипотношений и нехорошее предчувствие

Участие Петра Порошенко в саммите по вопросам ядерной безопасности накануне 30-й годовщины Чернобыльской катастрофы и в контексте ядерного разоружения Украины выглядит вполне логичным. Правда, встреча украинского и американского президентов не впечатляла продолжительностью по объективным причинам: у Обамы в начале апреля были и другие высокопоставленные гости, среди которых, кстати, не оказалось Владимира Путина. Порошенко обсуждал украинские проблемы с Джо Байденом, Джоном Керри и Викторией Нуланд, традиционно ответственными за отношения с нашей страной.

В сухом остатке не только готовность выделить миллиард долларов кредитных гарантий после назначения нового правительства, и порядка 300 миллионов – на укрепление обороноспособности страны. Тональность официальных заявлений (вроде чувства глубокого удовлетворения Джеффри Пайетта увольнением Виктора Шокина) позволяют предположить: заокеанские политики будут обуславливать выделение помощи Украине реальными действиями по борьбе с коррупцией. А там, гляди, и Джон Керри подтянется в качестве участника Минского процесса. И России, кстати сказать, будет непросто возражать против участия госсекретаря США в переговорном процессе.

Интересно отметить, что польский президент Анджей Дуда в Вашингтоне достаточно резко высказался в отношении действий России и ее угрозы безопасности Восточной Европе. Варшава в очередной раз демонстрирует готовность искать возможность для сближения позиций с Киевом, но тому впору настаивать на смене формата отношений: от адвокат – клиент, как традиционно выстраиваются польско-украинские отношения, к формату сотрудничества.

Тем временем в Украине едва не организовали голосование в парламенте за разрыв дипломатических отношений с Россией после принятия соответствующего решения профильным парламентским комитетом. Петр Порошенко высказался против этого шага, не в восторге от такой перспективы и в МИДе, где хорошо понимают: сегодня разрыв дипломатических отношений с Россией обернется против Украины. Куда перспективнее выглядит линия на поиск новых вариантов диалога с проверенными союзниками России, ведь даже Александр Лукашенко признал, что стабилизировать ситуацию на Донбассе можно только с помощью США.

Тем временем приближается к дате проведения референдум в Голландии относительно судьбы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В последний уик-энд перед голосованием сомневающихся будет в велосипедном седле агитировать лично Павел Климкин. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уверен, что его сограждане поддержат Соглашение, а инициаторы референдума подчеркивают, что он направлен против ЕС.

Евгений Магда