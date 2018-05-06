Небитая карта генпрокурора

Буквально сразу после назначения в феврале 2015 года, Виктора Шокина пытались представить едва ли не как самого эффективного из украинских прокуроров. Но уже через полгода после вступления в должность – в июле прошлого года – к нему появились первые серьезные претензии. Причиной оных стало громкое задержание прокуроров Александра Корнийца и Владимира Шапакина, которых впоследствии окрестили «бриллиантовыми» (во время обыска у них нашли крупные суммы денег и драгоценные камни). Стоит отметить, что этой операцией руководили молодые заместители Виктора Шокина – Виталий Касько и Давид Сакварелидзе. И сразу после нее у обоих появились проблемы – ГПУ начала против них расследование якобы за процессуальные нарушения при аресте «бриллиантовых прокуроров» и другие «проступки».

Президенту Петру Порошенко пришлось лично мирить «старую» и «новую» прокурорские команды.

Президенту Петру Порошенко пришлось лично мирить «старую» и «новую» прокурорские команды. Но мира хватило ненадолго. Следующая схватка между «старыми» и «новыми» случилась осенью 2015 года: когда скандал подзабылся, прокуратура возобновила расследование против следователей в деле «алмазных прокуроров». В этот раз на сторону «молодых» встала уже не только общественность, но и посол США. Другими словами, постоянные склоки в подведомственном президенту Украины ГПУ заметили даже за океаном.

Но шла неделя за неделей, активисты пикетировали Администрацию президента и парламент с требованием к президенту направить представление об отставке генпрокурора в Раду, в самой Раде депутаты нехотя собирали за увольнение Шокина подписи, соответствующая петиция на сайте главы государства еще в октябре набрала необходимые 25 000 подписей, но реакции не было. Петр Порошенко все равно не желал лишать Виктора Шокина должности, что свидетельствовало: генпрокурор – важная для главы государства фигура. Причем, такое поведение президента никак нельзя было назвать логичным, учитывая, что генеральный прокурор, вместо очистки авгиевых конюшен прокуратуры от коррупции, кумовства и круговой поруки, регулярно участвовал в нападках на тех, кто хотя бы пытался это сделать. А большую часть времени и вовсе проводил на больничном.

Шокин в обмен на коалицию

Учитывая такую привязанность президента к генеральному прокурору, не удивительно, что Шокин стал одной из крупных разменных купюр в торгах за создание новой коалиции и смещение действующего премьера Арсения Яценюка законным способом. Наталкивает на подобные мысли тот факт, что, во-первых, соответствующий проект постановления был внесен президентом в Раду 22 февраля текущего года. То есть, в аккурат после того, как парламентарии прокатили голосование за отставку главы правительства и ушли на трехнедельные «каникулы». Но формальным основанием для внесения проекта постановления послужило личное заявление Виктора Шокина об увольнении. Просто до сессионного зала документ дошел только в конце марта.

Во-вторых, любопытно было уже в который раз наблюдать, как парламент с легкостью дает отмашку для отставки должностному лицу высокого ранга, к которому у украинцев накопилось немало вопросов. Но, вместо того, чтобы в качестве представительского органа задать эти вопросы Генпрокурору, Рада стыдливо и быстро принимает решения. «Поступило письмо Генерального прокурора в Верховную Раду Украины с тем, чтобы рассматривать этот вопрос без его участия», - сообщил спикер парламента и кандидат на премьерское кресло Владимир Гройсман.

Любопытно было уже в который раз наблюдать, как парламент с легкостью дает отмашку для отставки должностному лицу высокого ранга, к которому у украинцев накопилось немало вопросов.

После чего представители фракций дружно заклеймили работу Виктора Шокина и в 289 «рук» предоставили президенту право уволить «старика».

«Эра Виктора Шокина в Генпрокуратуре закончилась. Верховная Рада отправила его в отставку и, по старой традиции, не заслушала отчет отправляемого в отставку. Точно так же отправили в отставку Наливайченко. Тихо, без вопросов и ответов… Вопросы могли быть очень интересные. А ответы могли бы быть не менее интересны», - посетовал народный депутат Борислав Береза.

Уйти «красиво»

Как бы там ни было, такое долгожданное и результативное голосование вполне можно было бы считать условной победой, если бы не одно «но». Вроде бы уходя на больничный (Генпрокурор не смог присутствовать на парламентской экзекуции якобы по состоянию здоровья, хотя в понедельник ГПУ эту информацию не подтверждала, но слух был запущен) и точно в отставку, Шокин громко хлопнул дверью – уволил заместителя генпрокурора, прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе, а также привлек его к дисциплинарной ответственности «за грубое нарушение прокурорской этики».

«Сегодня генеральный прокурор уволил меня с должности своего заместителя и областного прокурора Одесской области. Формальным поводом по их определению прослужило «грубое нарушений прокурорской этики», я хочу откровенно заявить, да я нарушил «прокурорскую этику», но именно в их понимании этого термина… Это воровство, коррупция, круговая порука, да эту этику прокурорскую я нарушил и всегда буду нарушать. С первого дня назначения на должность я занимался борьбой с этими так называемыми «правилами этики», - заявил Сакварелидзе.

В этой истории примечательны две вещи. Во-первых, то, что приказ о дисциплинарной ответственности Сакварелидзе, подписанный Шокиным, датируется 29 марта. Другими словами, «карать и миловать» Виктору Шокину по силам, а присутствовать в парламенте и ответить на ряд вопросов депутатов – нет.

Во-вторых, то, что президент в этой ситуации как бы не при чем. «Президент меня пригласил и сказал, что мое увольнение не было согласовано», - отметил Сакварелидзе.

Вместе с тем, эксперты считают, что это увольнение – расчистка «комфортного поля для будущего генерального прокурора, подконтрольного Банковой, которого Банковая хочет посадить на место Шокина». «Понимая, что Шокина все равно проголосуют, его руками Порошенко убрал Сакварелидзе», - считает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Теперь ключевая проблема активистов, похоже, не Виктор Шокин, а тот, кто придет вместо него.

Собственно, теперь ключевая проблема активистов, похоже, не Виктор Шокин, а тот, кто придет вместо него. По словам Шабунина, кандидатами на должность главы ГПУ является первый заместитель генпрокурора Юрий Севрук или заместитель Юрий Столярчук.

В прокуратуре же призывают не втягивать ГПУ в политику и отмечают, что будут работать с любым генпрокурором, которого внесет президент и за которого проголосует Верховная Рада.

Человек президента

А, пока Петр Порошенко только определяется со своей скамейкой запасных на эту должность, парламентарии из фракций старой коалиции, которые, потенциально, должны влиться в коалицию новую, и вовсе подумывают лишить главу государства возможности единолично решать, кто же будет кандидатом в генпрокуроры.

Так, в «Самопомощи» призывают не множить ошибки, которые преследовали прокуратуру и при Яреме с Махницким, и при Шокине. «Мы просим не множить ошибки и следующего генерального прокурора выбирать исключительно путем проведения конкурса. Чтобы это был независимый человек, а не очередной друг президента», - заявил народный депутат от этой фракции Егор Соболев.

Его поддержал и коллега из «Народного фронта» Леонид Емец: «К сожалению, мы видим, что тот механизм, который предусмотрен сегодня Конституцией, не эффективен, это уже третий генеральный прокурор, которого мы отправляем в отставку из-за того, что он не справляется со своей работой. Мы можем снова получить этот замкнутый круг, если не проведем процедуру назначения (генпрокурора – УНИАН) по открытому прозрачному конкурсу…».

По словам Ляшко, назначение Шокина было ошибкой, но такой же ошибкой будет позволить президенту снова вносить кандидатуру генпрокурора.

По словам главного радикала Верховной Рады Олега Ляшко, назначение Шокина было ошибкой, но такой же ошибкой будет позволить президенту снова вносить кандидатуру генпрокурора. «Пока прокурор будет зависим от президента, реформы прокуратуры не будет», - считает он.

Парламентарий напомнил, что группой депутатов еще в прошлом году был зарегистрирован законопроект о конкурсном порядке отбора кандидатов на должность главы ГПУ.

Но, к примеру, в «Батькивщине», представители которой также являются соавторами вышеупомянутого законопроекта, замахнулись уже и на изменения Основного закона. По словам народного депутата от этой фракции Игоря Луценко, «фамилия генерального прокурора на сегодня – Порошенко». «И необходимо сделать все, чтобы эта фамилия, в конце концов, поменялась… Мы уже не раз слышали заявления об открытом конкурсе. Но откройте Конституцию, почитайте, кто назначает прокурора, в каком порядке… Если мы хотим открытый прозрачный конкурс, давайте менять Конституцию», - заявил он.

В то же время в пропрезидентской фракции отмечают, что главный вопрос – не в генпрокуроре. «Пока существует эта прокурорская система, любой глава ведомства обречен. Любой», - подчеркнул народный депутат от БПП Владимир Арьев.

По его мнению, чтобы изменить систему, необходимо принять ряд технических законов и обязательно поднять заработные платы прокурорам, по примеру того, как это было сделано для новых полицейских. «Без этого качественный и честный юрист на конкурс даже не пойдет, а старый прокурор – с удовольствием», - считает парламентарий.

Торги без результата

Впрочем, все они прекрасно понимают, что красивые речи и реальное голосование – разные вещи. Особенно, если учесть, что новая коалиция так и не сформирована. Более того, если на начальном этапе парламентских торгов речь шла об отставке Шокина и распределении кресел в новом Кабмине, то после увольнения генпрокурора аппетиты некоторых фракций резко возросли.

В частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, пообещав войти в новую коалицию, как только Шокина выкинули из ГПУ, сделала потенциальным партнерам по будущему парламентскому большинству новое «предложение» - потребовала принять пакет законов, в частности, касающихся индексации заработных плат и пенсий, а также наведения порядка в системе тарифов. «Нам говорят: вы сначала войдите в коалицию, а потом мы посмотрим, что будем делать… Такие фокусы больше не пройдут… Мы остаемся в переговорах, но наше условие: сначала голосуем пакет законопроектов, которые четко урегулируют ситуацию в стране, а после этого, пожалуйста, создаем коалицию, но не наоборот», - отметила Тимошенко.

Эти торги не лишены смысла, учитывая, что «Народному фронту» и БПП (218 депутатов), без привлечения третьей фракции или группы внефракционных депутатов, создать коалицию (226 депутатов) не представляется возможным. Вместе с тем, судя по тому, как развиваются события, при любых форматах, новая коалиция вряд ли долго будет жизнеспособной.

Татьяна Урбанская