Фирсов сравнил прекращение его депутатских полномочий с отказом от политики евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фирсов сказал с трибуны Верховной Рады после того, как ряд народных депутатов, в частности так называемые «еврооптимисты», провели его в сессионный зал.

С трибуны парламента Фирсов заявил: «Я бескомпромиссно боролся со всякими кононенками, березенками и грановскими, и посему в отношении меня это политическая месть».

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По его словам, прекращение его депутатских полномочий - это «отказ от политики европейской интеграции, ибо крепостного права в Европе уже давным давно нет».

Фирсов считает, что в Украине вместо политических партий создана «дюжина политических бандформирований, единственная цель которых - добиться власти, чтобы грабить страну, добиться преференций для придворных бизнесменов и обеспечить контроль над правоохранительными органами и финансовыми потоками».

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По мнению Фирсова, Украина в ближайшее время «получит реальные политические партии». «Борьба за Украину только начинается, мы еще вернемся», - подчеркнул он.

Через несколько минут после выступления Фирсов покинул сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Николая Томенко и Фирсова. Гройсман напомнил о соответствующем решении съезда партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” и постановлении Центральной избирательной комиссии.