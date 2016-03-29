Шимкив считает невозможным свое назначение главой Минздрава

Об этом он сказал изданию LB.ua.

"Эта информация - какая-то ерунда. Во-первых, я ничего не понимаю в этой сфере, я не специалист в медицине. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов. Бизнес моего отца (это никогда прежде публично не звучало) во Львове - ремонт медицинского оборудования. Как я могу быть при этом министром здравоохранения? Я никогда на это не соглашусь", - пояснил Дмитрий Шимкив.

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В то же время он готов занять должность, связанную с координацией работы разных министерств и ведомств.

"Это может быть должность вице-премьера. Например, я мог бы заниматься реформой госслужбы, внедрением электронного правительства", - сказал замглавы АП.

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Как сообщал УНИАН, на Банковой представили очередную предварительную "шахматку" правительства Владимира Гройсмана. Среди прочего, руководить Министерством здравоохранения предлагалось назначить Дмитрия Шимкива.