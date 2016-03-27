Сакварелидзе пожаловался, что Шокин практически парализовал работу ГПУ

Работа Генеральной прокуратуры практически парализована.

Об этом заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Смотрел медиа-реакцию Шокина, которую уже привычно озвучивал его личный "спикер". Меня очень удивляет наглость и упертость системы, ее способоность настолько бессовестно и откровенно плевать в лицо обществу. Сидит этот спикер и без зазрения совести лжет, при этом, сам же еще раз подтверждает, что все наши ребята сейчас вне штата. На человеческом языке это означает, что работа фактически парализована, - заявил он.

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Сакварелидзе также рассказал об обещании Шокина относительно переназначений сотрудников в штате.

"Говорят, что ребятам были предложены вакансии. Но никого не смущает, что их рапорта на назначения на эти самые вакансии были подписаны мной почти 2 месяца назад и переданы Виктору Николаевичу, который персонально обещал мне, что никаких проблем с переназначениями не будет. Слово он, к моему глубокому сожалению, не сдержал и всю мою команду продолжают держать в подвешенном состоянии, а пару дней назад, кроме всего прочего, начали вручать ребятам уведомления об увольнении", - подчеркнул он.

Заместитель генпрокурора назвал уволенных сотрудников "объектом мести Шокина и его команды".

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"Относительно моего деструктивного и антипрокурорского политического поведения, хочу еще раз повторить: я буду защищать правду и всех тех, кто поверил в новую прокуратуру, до последней капли крови. И в здании прокуратуры, и на улице. Если кому-то это не нравится - можете меня уволить. Буду даже рад, если в моей биографии появится такая символическая бумажка, подтверждающая правильность моей гражданской позиции", - резюмировал Сакварелидзе.