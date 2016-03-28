Луценко объяснил, почему Шокин не смог реформировать "полумафиозный генеральный могильник"

Об этом лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.

"Реформу этого полумафиозного генерального могильника не может провести тот, кто был прокурором. Я думаю, это может сделать человек со стороны, имеющий личное и политическое мужество разрушить эту систему круговой поруки", – подчеркнул политик.

По словам депутата, действующий прокурор сделал для реформы ведомства хоть и немало, но недостаточно.

Читайте такжеВ ГПУ продолжаются "чистки" среди сотрудников, расследовавших дело "бриллиантовых прокуроров"

"Господин Шокин сделал много для прокуратуры, начав ее реформу. Однако, изменить эту закостенелую систему изнутри невозможно", – отметил Луценко, добавив, что глава ГПУ сделал недостаточно для того, чтобы изменения в ведомстве были ощутимыми.

"Он ушел в отставку, и эта отставка во вторник должна быть проголосована. Президент будет готов вынести следующую кандидатуру после решения этого вопроса", – резюмировал политик.

Читайте также"Бриллиантовый" прокурор хочет через суд отменить приказ о назначении Сакварелидзе заместителем генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№ 4122).

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.