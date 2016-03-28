Луценко объяснил, почему Шокин не смог реформировать "полумафиозный генеральный могильник"
Реформировать Генеральную прокуратуру может только тот, кто никогда не был прокурором.
Об этом лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Интер", передает ZN.ua.
"Реформу этого полумафиозного генерального могильника не может провести тот, кто был прокурором. Я думаю, это может сделать человек со стороны, имеющий личное и политическое мужество разрушить эту систему круговой поруки", – подчеркнул политик.
По словам депутата, действующий прокурор сделал для реформы ведомства хоть и немало, но недостаточно.
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"Господин Шокин сделал много для прокуратуры, начав ее реформу. Однако, изменить эту закостенелую систему изнутри невозможно", – отметил Луценко, добавив, что глава ГПУ сделал недостаточно для того, чтобы изменения в ведомстве были ощутимыми.
"Он ушел в отставку, и эта отставка во вторник должна быть проголосована. Президент будет готов вынести следующую кандидатуру после решения этого вопроса", – резюмировал политик.
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.
В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№ 4122).
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.
Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.