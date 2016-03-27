Полиция получила 39 сообщений о нарушениях во время выборов мэра Кривого Рога

23:24, 27 марта 2016
Политика
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По состоянию на 20.00 в полицию поступило 39 заявлений и сообщений о нарушениях законодательства во время голосования на внеочередных выборах мэра Кривого Рога.

фото: УНИАН

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, полиция проводит проверки по всем сообщениям о нарушениях избирательного законодательства во время выборов.

Во время проверки грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Значительная часть нарушений была связана с наличием агитационных материалов в день выборов.

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По всем фактам сотрудники полиции проводят тщательные проверки. В случае выявления состава уголовного правонарушения сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кривом Роге наблюдатели Гражданской сети ОПОРА по состоянию на 13.00 зафиксировали 12 случаев организованного подвоза избирателей на участки, где проходит голосование на внеочередных выборах мэра.

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