Полиция получила 39 сообщений о нарушениях во время выборов мэра Кривого Рога

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, полиция проводит проверки по всем сообщениям о нарушениях избирательного законодательства во время выборов.

Во время проверки грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Значительная часть нарушений была связана с наличием агитационных материалов в день выборов.

Читайте такжеВ Кривом Роге избирателей на участки подвозят автобусами, а в списках есть умершие - ОПОРА

По всем фактам сотрудники полиции проводят тщательные проверки. В случае выявления состава уголовного правонарушения сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кривом Роге наблюдатели Гражданской сети ОПОРА по состоянию на 13.00 зафиксировали 12 случаев организованного подвоза избирателей на участки, где проходит голосование на внеочередных выборах мэра.