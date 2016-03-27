В Кривом Роге явка избирателей составила 55,77% - горизбирком

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии.

Самая высокая явка зафиксирована в Ингулецком (60,8%) и Терновском (59,4%) районах, самая низкая – в Дзержинском районе (50,2%).

В Кривом Роге зарегистрировано более 514 тыс. избирателей.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным exit-poll, проведенного сегодня компанией Rеsearch & Branding Group, на внеочередных выборах мэра Кривого Рога действующий городской голова Юрий Вилкул победил в первом туре с результатом 70,9%. За кандидата на должность мэра от партии «Объединение «Самопомич» Семена Семенченко проголосовали 11,3% избирателей.