Явка избирателей в Кривом Роге по состоянию на 16:00 не достигла 50%
По данным горизбиркома, такой показатель явки на 20% выше, чем был на местных выборах 2015 года.
В Кривом Роге на внеочередных выборах городского головы явка избирателей по состоянию на 16.00 составила 44,7%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии.
По данным горизбиркома, такой показатель явки на 20% выше, чем был на местных выборах 2015 года. В частности, во время выборов мэра 25 октября прошлого года по состоянию на 16.00 проголосовали 39,2% избирателей, 15 ноября, во втором туре – 35%.
Читайте также"Материальную помощь" накануне выборов в Кривом Роге получил почти каждый пятый - КИУ
Самая высокая явка избирателей сегодня зафиксирована в Ингулецком районе — 50,6%, самая низкая - в Долгинцевском районе – 40,5%.
По данным горизбиркома, официальных жалоб на ход голосования по состоянию на 16.00 не поступало.
В то же время, по данным Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, к правоохранителям поступило 33 заявления о нарушениях в ходе внеочередных выборов городского головы Кривого Рога, по которым идет проверка. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.