Явка избирателей в Кривом Роге по состоянию на 16:00 не достигла 50%

В Кривом Роге на внеочередных выборах городского головы явка избирателей по состоянию на 16.00 составила 44,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Криворожской городской избирательной комиссии.

По данным горизбиркома, такой показатель явки на 20% выше, чем был на местных выборах 2015 года. В частности, во время выборов мэра 25 октября прошлого года по состоянию на 16.00 проголосовали 39,2% избирателей, 15 ноября, во втором туре – 35%.

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Самая высокая явка избирателей сегодня зафиксирована в Ингулецком районе — 50,6%, самая низкая - в Долгинцевском районе – 40,5%.

По данным горизбиркома, официальных жалоб на ход голосования по состоянию на 16.00 не поступало.

В то же время, по данным Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, к правоохранителям поступило 33 заявления о нарушениях в ходе внеочередных выборов городского головы Кривого Рога, по которым идет проверка. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.