Порошенко присвоил председателю СБУ Грицаку звание генерала армии

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента. "Присвоить воинское звание генерала армии Украины генерал-полковнику Грицаку Василию Сергеевичу - Председателю Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

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Также этим указом президент присвоил звание генерал-майора шестерым сотрудникам СБУ.

В частности, звание генерал-майора присвоено заместителю председателя СБУ Сергею Базюку, первому заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Павлу Демчине, начальнику Управления СБУ в Черниговской области Александру Довженко, начальнику Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимиру Киптенко, заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктору Кононенко и начальнику Управления СБУ в Днепропетровской области Вадиму Пояркову.

Кроме того, глава государства присвоил воинское звание генерал-майора юстиции полковнику юстиции, начальнику Главного следственного управления СБУ Григорию Остафийчуку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время торжественного собрания по случаю 24-й годовщины СБУ Порошенко высоко оценил деятельность Грицака и как главы СБУ, и как руководителя Антитеррористического центра.

"Это человек, который рискуя жизнью всегда был вместе с боевыми побратимами на переднем крае", - сказал президент.

"В трудное для Украины время вы взяли на себя сложное бремя ответственности и принятия весомых решений. Это касается как защиты государства, так и реформирования Службы, как налаживание координации и эффективного сотрудничества с нашими партнерами, так и эффективной координации с Вооруженными силами и другими силовыми ведомствами. Под вашим руководством СБУ демонстрирует всей стране, зарубежным партнерам, всему миру свою способность и умение защищать государство", - добавил Порошенко, обращаясь к председателю СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня сотрудники Службы безопасности Украины отмечают свой профессиональный праздник.