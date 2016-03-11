В Крыму без работы остаются много военных, изменивших присяге – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

Ссылаясь на информацию Службы внешней разведки Украины, Лысенко отметил, что «воины из крымской группировки Вооруженных сил Украины, которые весной 2014 года изменили присяге и перешли на службу в армию страны-оккупанта, столкнулись с серьезными проблемами».

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По его словам, в частности, «командование группировки авиационного полка вооруженных сил РФ, дислоцированного в селе Новофедоровка Сакского района АРК, собирается обеспечить должностями лишь 25% бывших украинских военнослужащих (около 500 человек), незначительное количество офицеров обещают перевести на Северный Кавказ, а судьба остальных предателей никого не интересует».

Кроме того, Лысенко сообщил, что командование Севастопольского военно-медицинского центра провело сокращение штата и уменьшило количество койко-мест в 5 раз, в первую очередь сократили бывших украинских офицеров.

По его словам, также СВРУ сообщает, что российские спецслужбы превратили захваченные украинские здравницы в места отдыха, реабилитации и подготовки боевиков с Донбасса.

«Эти факты свидетельствуют о том, что Россия не доверяет бывшим украинским военным, которые остались в Крыму. Предатели никому не нужны, поэтому они часто вынуждены соглашаться на различные авантюрные предложения – например, ехать воевать в Сирию, где российская армия несет тяжелые потери», - сказал Лысенко.