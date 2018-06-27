Съезд ЕЦ: Президент не приехал, Балога главой не стал, зато партия - настоящая

В субботу во Дворце Украина состоялся съезд партии “Единый центр”.

Ну вот у Президента есть еще одна своя сила. Настоящая. Единый центр. Которая, по словам ее новоизбранного председателя, Игоря Криля будет выстраивать настоящую политическую систему – такую, как в Польше, Канаде, Германии. Та сила, которая, по словам главы Днепропетровской ОГА Виктора Бондаря, не будет ходить по парламенту, чтобы собрать триста голосов неизвестно на что. А, если верить депутатке Лесе Оробец, это - единственная сила, на которую Президент может опереться. Потому что наше правительство превратило работу Кабинета в пиар, а бюджет – в предвыборный фонд. И идеология у настоящей политической силы – единоцентризм.

Правда, Президент не пожаловал на этот съезд и даже не поздравил делегатов телеграммой. Поговаривали, что организаторы мероприятия не теряли надежды, что Президент таки придет, и говорили, что из-за этого перенесли время его проведения: съезд начал работу в 16.30, вместо запланированных 10-и утра. Ну да ничего, делегаты президентской партии постарше подчас вообще не имеют возможности увидеть своего почетного председателя.

Интересно, что когда какой-то языкастый журналист спросил в коридоре Виктора Балогу, не хотят ли они сделать «почетным» председателем Президента и почему Виктор Андреевич не приехал, – тот отшутился: “Виктор Ющенко и «по четным» Президент, и «по нечетным» Президент, а не приехал, потому что сегодня выходной”.

Съезд, на котором должны были избрать лидера партии, принять программу и устав, был обставлен по-богатому. Сюда съехались свыше двух тысяч делегатов. На улице, перед Дворцом “Украина” выступал народный оркестр, плюс еще два струнных оркестра на каждом из этажей дворца. Репертуар такой легенький: вальсы, плюс обработка российской попсы. Сколько организаторы заплатили за свет, мне трудно представить, там также режиссеры постарались. Но Игорь Криль пообещал, что журналисты увидят платежки и финансовые отчеты партии. Бутерброды были составлены по-щедрому – с заботой, так сказать, о людях.

Я решила познакомиться с простыми делегатами съезда, почувствовать настроения масс. И с удивлением обнаружила, что народ, который с аппетитом поглощал бутерброды и делился друг с другом впечатлениями об экскурсии по столице, никак не хотел знакомиться. Кое-кто говорил, что они в ЕЦ еще не вступили, кое-кто говорил, что они госслужащие и этим все объясняется, а кто-то отвечал, что они еще только присматриваются к партии...

– Знаете, на съездах “Нашей Украины” выдают простые пирожки с варением, но люди очень охотно рассказывают о себе, – поделилась я с одним делегатом, подсев к нему за столик.

– Я знаю, я был в “Нашей Украине”, – говорит делегат.

– И в чем же вы ошиблось, чего же вы оттуда ушли?

– Почему “ошибся”? Это было сознательное решение. Я надеюсь, что партия “Единый центр” даст нам возможность более полно проявить себя. Создание ЕЦ будет новым импульсом, даст возможность достичь целей, которые поставила в свое время “Наша Украина”, – резюмировал Анатолий Гречко, житомирский делегат.

Не будем коллекционировать процедурные погрешности. Все бывает впервые, и как для первого раза председательствующий Игорь Криль выступал вполне прилично. Но вот что удивило. Когда оказалось, что в папочках делегатов нет списка членов будущего политсовета, то председатель предложил сделать прерыв, чтобы люди получили те списки. Но народ спешил и кто-то нетерпеливо крикнул, чтобы тот просто зачитал список – мол, какая разница, все равно проголосуем. Проголосовали. После первой части мероприятия в кулуарах списки таки раздали.

В целом пять народных депутатов Украины для новой партии власти – скромное число, еще – пять губернаторов, сотрудники Секретариата, советники Президента. Интересно, что по статистике в съезде принимали участие 29 депутатов областных советов, свыше ста – депутаты районных. Появились и интересные фигуры в руководстве партией. Например, Сергей Куницын. Многолетний председатель Совета министров Крыма, эндепист со стажем, председатель Севастопольской горадминистрации предложил принять закон о Севастополе, где бы было указано, что Севастополь – украинский город... Игорь Криль сказал, что вскоре к ЕЦ присоединятся известные политики.

Оставим обещания председателя партии объединить Восток и Запад Украины. Где-то мы уже такое слышали. Но, безусловно, разработку системы внешнего тестирования Леся Оробец может поставить в актив себе и президентской силе.

Была озвучена еще одна идея. Создание комитета по здравоохранению. Непонятно, будет ли действовать он при ЕЦ, или это будет комитет при Секретариате... Тему “здоровья нации” хотели бы взять на политтехнологическое вооружение обновленные левые партии. Но ЕЦ опередил их. Вышел на сцену академик Леонид Розенфельд, одним предложением сказал, что он делегат от Киевской области и у них уже создано тридцать шесть ячеек. А дальше уважаемый академик поспешил объяснить, почему он вступил в партию. Оказывается, именно Секретариат занялся проблемой трамадола (легкий наркотик, который отпускался в аптеке без репета). А если Секретариат готов заниматься еще и приведениям больниц в порядок, то господин Розенфельд готов всячески способствовать.

Я с интересом пересмотрела программные задания Единого центра. Среди них: возвращение президентско-парламентской республики, выборы по открытым спискам в парламент, смешанная система (полумажоритарная, как объясняли на съезде) – в местные органы самоуправления.

Еще выяснилось, что партия “Единый центр” – “против политического манипулирования фактами истории. “Трактовка истории не должна раскалывать страну”. О чем собственно, идет речь, я не совсем поняла.

В программе ЕЦ не употребляется слово НАТО. Вообще. В соответствующем разделе пишется, что только украинский народ на референдуме должен дать ответ на вопрос о возможности присоединения страны к той или иной системе безопасности. Когда Игоря Криля спросили на пресс-конференции о НАТО, он несколько резко ответил: а нас что, кто-то туда просит?

У каждой силы есть свои методы ухода от языкового вопроса в Украине. В действительности ни одна серьезная политическая сила не планировала и не планирует серьезно внедрять второй государственный. ЕЦ в своей программе обходит языковой вопрос с помощью Европейской хартии развития региональных языков и языков меньшинств. Пишут, что реализация хартии решит языковой вопрос и сохранит языковые и культурные особенности каждого региона. Если мне не изменяет память, так в свое время СПУ делали. Европейская хартия – это свод правил о чем угодно, но не о том, чтобы русский стал вторым государственным. Бодро так съехали. Что там говорить – центризм...

После съезда, на котором председателем партии был избран Игорь Криль, состоялась его пресс-конференция. Игорю Ивановичу досталось.

– Вы говорили, что партию возглавит какой-то известный харизматичный политик. Так это вы себя имели в виду?

– Вам лучше судить о моей харизме.

– А вы приглашали на съезд премьера, спикера и Президента?

– Нет.

– Ваш съезд транслировался по первому Национальному телеканалу, платили ли вы за эфир по коммерческим ценам или использовали админресурс?

– Да, мы платили, и покажем платежки.

– Кто ваши полттехнологи?

– Приходите в штаб, мы покажем.

– Так за какие деньги вы проводили запад, сколько он стоил? Откуда вы за три месяца существования взяли столько денег?

– Вы ставите этот вопрос только нашей политсиле... Я же сказал – мы покажем отчеты.

Один вопрос задал журналистам сам Криль.

– Неужели вы не чувствуете, это не политпроект, а настоящая партия?

И что мы должны чувствовать?

Маша Мищенко