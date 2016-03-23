"Правый сектор" заявил об амбициозных планах по участию в выборах

13:42, 23 марта 2016
Политика
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Новый лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко оценил вероятность участия его силы в политической жизни.

Правый сектор / Фото УНИАН

Он рассказал, что ПС будет принимать участие во всех выборах, передает "Лига.Новости".

"Мы обязательно будем принимать участие во всех выборах: и в местных, и в довыборах, и в досрочных парламентских. Но для нас это не самоцель", - уверяет Тарасенко.

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Кроме того, лидер ПС рассказал, что политсила будет баллотироваться, чтобы иметь возможность "вести свою революционную пропаганду" и при этом не обещать сразу изменить ситуацию к лучшему.

"Идя на выборы, мы будем говорить о том, что только революция может что-то изменить", - подытожил он.

Ранее сегодня лидер "Правого сектора" Тарасенко заявил, что изменить ситуацию можно только революционными методами.

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