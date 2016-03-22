МИД отреагировало на решение суда по Савченко: это приговор самой России

Министерство выразило решительный и категорический протест в связи с так называемым «приговором» так называемого «российского суда» об осуждении гражданки Украины, народного депутата, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Савченко к 22 годам заключения. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

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«Этот приговор является безоговорочным доказательством того, что в современной России бесполезно искать справедливости. Когда Россию интересует политика, она остается равнодушной к основополагающих нормам и принципам международного права в сфере защиты прав и свобод человека, собственных законов, к гуманности, справедливости и элементарным нормам морали.

«Неправомерное решение суда основано на сфабрикованных материалах следствия и не является приговором Надежде Савченко, а самой России, в которой Кремль раздавил справедливость и правосудие», - подчеркнули в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «нарушение Россией таким грубым образом универсальных норм, а также иммунитета депутата ПАСЕ является четким сигналом международному сообществу о недопустимости попрания основополагающих принципов и норм государством, которое является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН».

В МИД заявили, что рассматривают этот циничный судебный фарс также как очередное бесспорное свидетельство срыва выполнения Минских договоренностей Российской Федерацией.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны немедленно отменить это противоправное, бесчеловечное решение и немедленно освободить Савченко. Также украинское ведомство требует освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые являются политическими заложниками и жертвами российской агрессии против Украины.

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«Призываем всех членов международного сообщества публично осудить это преступление и усилить давление на РФ, чтобы заставить Россию остановить агрессию против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против украинских граждан», - отмечается в заявлении.

В МИД Украины убеждены, что все причастные к фабрикации дела Савченко будут привлечены к ответственности. Украинская сторона продолжит работу с целью обеспечения поддержки нашими партнерами «списка Савченко», заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.