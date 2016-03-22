Заместитель Шокина может стать новым генпрокурором - СМИ
18:49, 22 марта 2016Политика
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На должность нового генпрокурора в качестве главного кандидата рассматривается Юрий Столярчук.
Столярчук был следователем в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе / УНИАН
Об этом рассказали несколько информированных источников, сообщает Еспресо.TV.
Как известно, сейчас Юрий Столярчук является заместителем генпрокурора Виктора Шокина.
Отмечается, что Столярчук был следователем в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
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Как напоминает издание, экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько ранее заявлял о давлении заместителей Шокина - Владимира Гузиря и Столярчука на команду следователей и прокуроров, которые вели дело "бриллиантовых" прокуроров.
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