Заместитель Шокина может стать новым генпрокурором - СМИ

18:49, 22 марта 2016
Политика
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На должность нового генпрокурора в качестве главного кандидата рассматривается Юрий Столярчук.

УНІАН

Об этом рассказали несколько информированных источников, сообщает Еспресо.TV.

Как известно, сейчас Юрий Столярчук является заместителем генпрокурора Виктора Шокина.

Отмечается, что Столярчук был следователем в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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Как напоминает издание, экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько ранее заявлял о давлении заместителей Шокина - Владимира Гузиря и Столярчука на команду следователей и прокуроров, которые вели дело "бриллиантовых" прокуроров.

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