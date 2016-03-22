Порошенко заявил о возрождении украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что возрожденной украинской армии удалось локализовать военный конфликт в пределах отдельных районов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

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«За два года агрессии России против Украины удалось возродить украинскую армию; восстановить боевые способности и сдержать натиск врага, который был хорошо подготовлен, оснащен современной техникой и оружием, доведенного российской пропагандой до психологического состояния зомби», - заявил он.

«Это стало возможным благодаря общенациональной солидарности украинцев, мужеству и патриотизму украинских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров», - отметил президент.

«В ожесточенной вооруженной борьбе нам удалось локализовать военный конфликт в пределах отдельных районов Донбасса, освободив две трети территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. Мирная жизнь, которую вы видите здесь, в Киеве, стала возможной благодаря вам и только вам – героическим бойцам славных Вооруженных сил Украины», - сказал Порошенко.