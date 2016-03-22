"Самопомич" не участвует в переговорах по новому правительству – Луценко

Это "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Батькивщина" и "Радикальная партия", заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV председатель фракции БПП Юрий Луценко.

По его словам, депутаты от "Самопомочи" не хотят создавать коалицию и брать на себя ответственность за осуществление реформ. "Они говорят: а мы не будем создавать коалицию. – Почему? – Потому!" – передал глава фракции БПП формат переговоров с "Самопомиччю".

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Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко инициирует в среду, 23 марта, совещание фракций парламентской коалиции для внесения предложения о будущем премьере и составе правительства.