Главным переговорщиком по освобождению Савченко являются США - адвокат

Украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко осудят и передадут Украине, главным переговорщиком в деле ее освобождения являются США.

Об этом один из адвокатов Савченко Марк Фейгин сообщал в Twitter накануне судебных заседаний, на которых ожидается оглашения приговора летчице.

«Савченко осудят на два десятка лет, и в этом нет сомнений. Так здесь работает пропагандистская машина, в отсутствии правосудия и свободы. Савченко, разумеется, передадут Украине, и с приговором это никак не связано, поскольку за почти два года удалось сделать процесс публичным. Невиновность Савченко не секрет ни для тех, кто ее судит, ни для тех, кто является заказчиком этого процесса», - отметил адвокат.

При этом он заявил, что «главным переговорщиком в деле освобождения Савченко являются американцы, а не жаждущий победы на досрочных выборах в Украине Медведчук».

Вместе с тем, по словам Фейгина, «цена освобождения Савченко так и остается загадочной, но, впрочем, о ней мы узнаем нескоро. Здесь результат все же существеннее, а не издержки».

Также Фейгин отметил, что ценность защиты, которую он организовал в течение процесса над Савченко, можно узнать в сравнении.

«Посмотрите на итоги дел Сенцова, Солошенко и др.», - отметил адвокат.

По информации Фейгина, скоро Савченко предложат отказаться от его услуг и услуг Николая Полозова, «как главных раздражителей Кремля, дабы не капитализировать нас ее освобождением».

«Ради освобождения Савченко, я предложу ей пойти на уступку с отказом от нас с Полозовым, тем более сразу после этого мы встретимся в Киеве», - сообщил Фейгин.

Он также призвал всех поддержать летчицу завтра и послезавтра на 4 GLOBAL DAY #FreeSavchenko.

«Проведите акции в своих странах за освобождение Савченко». – написал адвокат.

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Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашение приговора 21-22 марта.