В "Народном фронте" призывают БПП определиться с позицией насчет правительства

Такое мнение высказал первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

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"Мы неоднократно призывали президента и наших коллег из БПП или наконец объявить состав альтернативного правительства и программу, или поддержать действующее правительство и сконцентрироваться на реформах", - подчеркнул народный депутат.

По словам Тетерука, заявлениями о том, что за обсуждением в БПП шансов Яресько на должность главы правительства на самом деле кроется подготовка к назначению премьером Гройсмана, а его первым заместителем - Ложкина, нардеп от БПП Сергей Лещенко обнародовал планы БПП и администрации президента.

Добавим, сегодня СМИ сообщали о том, что премьер Арсений Яценюк готов уступить место спикеру Владимиру Гройсману, если "Народному фронту" гарантируют приемлемую квоту в правительстве.