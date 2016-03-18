У Яценюка прокомментировали слухи о его отставке: "выдумки и фантазии"

Об этом Ольга Лаппо сказала корреспонденту УНИАН.

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"Выдумки и фантазии. Премьер-министр и "Народный фронт" неоднократно обращались к президенту и "БПП": представьте предложения по премьер-министру, составу правительства, его программе и устойчивой коалиции в их поддержку или доформатируем нынешнее правительство, принимаем план действий и работаем", - сказала она, ссылаясь на заявление Яценюка о необходимости единства среди политиков.

Напомним, ранее сегодня в Twitter внефракционный народный депутат Борислав Береза написал: "Маленький инсайд. Сессионный зал ожидает объявления об отставке Яценюка. Заявление написано. В Украине все может поменяться, но... Ждем!".

Как сообщал УНИАН, 13 марта Яценюк заявил, что для выхода государства из политического кризиса предлагает наладить более тесное взаимодействие между демократическими силами для поддержки действий Кабинета министров или чтобы ответственность за ситуацию взяли президент и фракция "Блока Петра Порошенко".