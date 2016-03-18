Скандальный посол Украины в Чехии уходит в отставку - СМИ

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".

По его данным, посол написал заявление без каких-либо консультаций с министерством иностранных дел Украины.

В свою очередь, в МИД заявили, что не комментируют кадровые вопросы.

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Ранее СМИ сообщали, что в 2014 году попытку освободить экс-советника президента-беглеца Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами, совершил посол Украины в Чехии Борис Зайчук.