Скандальный посол Украины в Чехии уходит в отставку - СМИ
14:20, 18 марта 2016Политика
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Скандальный посол Украины в Чехии Борис Зайчук написал заявление об отставке.
Зайчук написал заявление об отставке / Фото УНИАН
Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, передает "Украинская правда".
По его данным, посол написал заявление без каких-либо консультаций с министерством иностранных дел Украины.
В свою очередь, в МИД заявили, что не комментируют кадровые вопросы.
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Ранее СМИ сообщали, что в 2014 году попытку освободить экс-советника президента-беглеца Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами, совершил посол Украины в Чехии Борис Зайчук.
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