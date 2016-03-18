КС решил, что окончательно изменения в Конституцию могут приниматься на любой очередной сессии Рады

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из обнародованного сегодня решения КС.

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В частности, в мотивировочной части решения суда сказано: "Конституционный суд отмечает, что ВР может предусмотреть в регламенте Верховной Рады возможность принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию как закона на более поздней очередной сессии ВР с соблюдением положений, закрепленных разделом XIII "Внесение изменений в Конституцию", основного закона Украины".

В резулятивной части решения сказано, что в случае предварительного одобрения законопроекта изменений в Конституцию большинством от конституционного состава ВР, который не рассматривался на очередной сессии ВР, положение "на следующей очередной сессии ВР" необходимо понимать так, что "следующей очередной сессией ВР является очередная сессия парламента, которая должна состояться в соответствии с положениями раздела ХІІІ "Внесение изменений в Конституцию" Основного закона Украины и регламентом ВР и на которой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предварительно одобренный большинством от конституционного состава ВР, будет считаться принятым как закон, если за него проголосует не менее чем две трети от конституционного состава ВР".

Журналисты, у которых возникло много вопросов по поводу четкого определения, может ли все таки ВР принимать на любой сессии, следующей после той, на которой предварительно одобрили изменения в Конституцию, пытались это выяснить у представителя ВР в КС Анатолия Селиванова, но он отметил, что ему самому еще надо ознакомиться с решением КС и отказался комментировать.

Как сообщал УНИАН, 51 народный депутат обратился в КС по поводу официального толкования положения статьи 155 Конституции Украины "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины". Нардепы просили растолковать, означает ли это положение, что "законопроект о внесении изменений в Конституцию может быть принят лишь на непосредственно следующей (по номеру) сессии Верховной Рады после сессии, на которой такой законопроект предварительно одобрен; или принятие законопроекта о внесении изменений в Конституцию возможно на любой следующей сессии (то есть такой, которая имеет место позже по времени) после сессии, на которой состоялось предварительное одобрение такого законопроекта".