Вице-канцлер Германии заговорил о возможности снятия санкций с РФ уже летом

"Это должно быть нашей общей целью", - отметил Габриэль, передает DW со ссылкой на Reuters.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - союзника партии Меркель в правительственной коалиции - также напомнил о переговорах ЕС и США о зоне свободной торговли и выступил за то, чтобы "со всей силой стремиться к такому же соглашению с Россией". При этом он признал, что это - не краткосрочная задача.

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По словам Габриэля, несмотря на разногласия между Берлином и Москвой, стоит "оставаться в диалоге". Он пояснил, что обе стороны воспринимают только собственную "версию реальности", и призвал устранить негативные предубеждения.

Напомним, ранее вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль допустил возвращение России в Большую восьмерку (G8).