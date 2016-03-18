В украинском Интерполе рассказали, как Россия блокирует экстрадицию Януковича (видео)

Об этом заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает "Громадське".

"Мы неоднократно обращались и сообщали конкретные адреса, но никакой реакции с российской стороны нет", – сказал он.

Говоря о снятии Януковича с международного розыска, Неволя отметил, что сейчас все запросы из Украины и России мониторятся очень тщательно, так как подается много обжалований.

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Сейчас дело Януковича рассматривает специальная комиссия Интерпола, на время проверки его карту убрали с сайта организации.

При этом представитель Украинского бюро Интерпола отметил, что ближайшее заседание такой комиссии должно состояться в конце месяца, и именно на этом заседании может решиться вопрос о розыске украинских экс-чиновников.