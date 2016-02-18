В ГПУ объяснили, почему бежавшие чиновники Януковича "гуляют" на свободе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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Представитель прокуратуры напомнил, что в целом по результатам расследования сообщено о подозрении в организации противодействия протестным акциям и совершении преступлений в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года бывшим президенту, премьеру, министру внутренних дел и его заместителю, председателю СБУ и его первому заместителю, командиру внутренних войск, руководителю милиции Киева и его заместителю.

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“Эти лица в настоящее время не предстали перед судом, потому что они бежали за пределы Украины, они находятся в розыске. На данное время... невозможно начать процедуру заочного осуждения, потому что Интерпол отказал в объявлении их в международный розыск, что является одним из условий для начала заочного осуждения”, - заявил Горбатюк.

В то же время он сказал, что в Верховную Раду внесен законопроект, который позволяет начать процедуру заочного осуждения без привязки к международному розыску. “Мы надеемся, что он будет рассмотрен”, - сказал Горбатюк.

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“Кроме того, постоянно направляются обращения в Интерпол относительно того, чтобы изменить их точку зрения, чтобы разъяснить, что здесь отсутствуют политические преследования, потому что здесь есть, по мнению следствия, криминал”, - сказал Горбатюк.