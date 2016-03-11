МИД Украины призывает Россию обеспечить охрану дипломатических учреждений

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства комментарии.

"В связи с запросами относительно совершения актов вандализма против дипломатических учреждений Украины и Российской Федерации обращаем внимание на соответствующее заявление Министерства внутренних дел Украины. В нем было подтверждено преданность нашего государства международно-правовым обязательствам, отмечено на категорической недопустимости совершения таких противоправных действий и привлечении к ответственности за это в соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины также призвали Российскую Федерацию "обеспечить полную охрану дипломатических и консульских учреждений Украины на своей территории и не допускать неправомерных действий в отношении представителей и имущества нашего государства".

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 6 марта группа неизвестных с пиротехникой напала на посольство России на Воздухофлотском проспекте. Мужчины забросали пиротехникой здание посольства и повредили кувалдами несколько автомобилей с номерами посольства РФ серии "D001". В машинах выбиты стекла, разбиты зеркала и капоты.

9 марта во Львове во время акции в поддержку незаконно удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко пикетчики, среди которых был народный депутат Владимир Парасюк, сорвали флаг России у здания Генерального консульства РФ и попытались на его место повесить украинский флаг, но им помешали представители Нацгвардии. Сорванный российский флаг участники сожгли неподалеку от входа в консульство.

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Вместе с тем, 6 марта 2016 года около 200 радикалов забросали яйцами Посольство Украины в Москве под лозунги «Вон из нашего Киева» и «Киев - русский город».

8 марта 2016 года четырех радикалов организации «Другая Россия» задержали у консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге после того, как они забросали его яйцами. Также они бросили в консульство зажженные файеры.