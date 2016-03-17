В Раде назвали дату рассмотрения вопроса об увольнении Шокина
18:22, 17 марта 2016Политика
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Во вторник, 29 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
29 марта ВР рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на увольнение Шокина / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
По его словам, он не получил ответа от ГПУ и генпрокурора относительно готовности принять участие в заседании парламента.
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"Поэтому я сейчас анонсирую, чтобы ни у кого не было недоразумений в этом, что 29-го числа на утреннем планарном заседании мы рассмотрим вопрос о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Украины", - сказал Гройсман.
Он призвал всех депутатов, а также Шокина присутствовать на этом заседании.
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