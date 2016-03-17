В Раде назвали дату рассмотрения вопроса об увольнении Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

По его словам, он не получил ответа от ГПУ и генпрокурора относительно готовности принять участие в заседании парламента.

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"Поэтому я сейчас анонсирую, чтобы ни у кого не было недоразумений в этом, что 29-го числа на утреннем планарном заседании мы рассмотрим вопрос о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Украины", - сказал Гройсман.

Он призвал всех депутатов, а также Шокина присутствовать на этом заседании.