Депутаты поддержали рекомендации Европарламента по реформированию Рады

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№ 4219) проголосовали 240 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением признаются рекомендации миссии Европейского парламента в качестве основы для внутренней реформы и повышения институциональной способности Верховной Рады Украины.

В соответствии с рекомендациями, для поддержания надлежащего порядка во время проведения пленарных заседаний ВР рекомендуется начать работу института парламентских приставов.

Рекомендациями предлагается изменить процедуру принятия законов в ВР, в частности, «введение системы голосования обычных законов простым большинством голосов народных депутатов Украины при условии наличия кворума». Минимальный кворум для принятия законов должен быть установлен с учетом международной практики. Требование абсолютного большинства голосов должна быть сохранено для принятия особых законов исключительной важности, перечень которых следует определить с учетом международной практики.

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Кроме того, согласно рекомендациям, календарный план работы сессии Верховной Рады должен быть пересмотрен в контексте внедрения недель, отведенных одновременно для пленарных заседаний ВР и для работы в комитетах ВР, депутатских фракциях (группах), а также отказа от недель, полностью посвященных работе народных депутатов в органах Верховной Рады.

Также предлагается заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) проводить в закрытом для СМИ режиме.

Рекомендациями предлагается в структуре ВР следующего созыва предусмотреть меньшее количество комитетов (ориентировочно 20).

Также отмечается, что решение по урегулированию статуса парламентской оппозиции должно быть принято как можно скорее.

В соответствии с рекомендациями, официальному внесению правительством в Верховную Раду любого важного законопроекта должно предшествовать представление в комитет ВР так называемой «Белой книги» - документа, который объясняет политические цели предлагаемого законопроекта и меры, которые предлагается осуществить. По результатам обсуждения «Белой книги» на заседании профильного комитета принимается заключение.

При этом аппарат Верховной Рады «должен проводить подробный анализ каждого предложенного законопроекта во избежание дублирования (или противоречия) с действующим национальным законодательством. В регистрации должно быть отказано в случае несоответствия законопроекта форме и требованиям, установленным статьями 90 и 91 Регламента Верховной Рады».

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Также предлагается рассмотреть возможность создания (организации) системы работы группы специальных парламентских корреспондентов, которая бы включала в себя постоянное представительство в парламенте политических корреспондентов - представителей ключевых СМИ страны.

Кроме того, предлагается разработать «четкие инструкции для народных депутатов Украины относительно предмета и возможных тем депутатских запросов и обращений», а также ввести систему регистрации и публикации депутатских запросов и обращений, и полученных ответов.

В соответствии с рекомендациями, председатель Верховной Рады (председательствующий на пленарном заседании) должен иметь право назвать и отстранить от участия в пленарном заседании народных депутатов за поведение, имеющее признаки насилия или направленное на срыв работы ВР. Срок отстранения должен зависеть от степени серьезности нарушения порядка. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения финансовых взысканий.

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Принятым постановлением председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману рекомендовано создать с участием председателей депутатских фракций (групп) Рабочую группу для подготовки и содействия реализации в сотрудничестве с Европарламентом плана мероприятий, направленных на обеспечение внедрения рекомендаций миссии ЕП. Также рекомендуется утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение внедрения рекомендаций.

Как сообщал УНИАН, с 29 февраля по 2 марта в Брюсселе прошла "Украинская неделя". На ней Пэт Кокс, возглавляющий миссию Европарламента по реформированию ВР, представил отчет с рядом рекомендаций, которые позволят улучшить работу парламента Украины.