В НФ назвали популизмом от "Батькивщины" законопроект "о гражданстве"

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов.

"Активное продвижение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о прекращении гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины" (№1297) представителями "Батькивщины" являются обычным популизмом этой политической силы. Согласно этому документу, судом может быть прекращено гражданство лица, которое является гражданином Украины и совершило преступление, предусмотренное статьями 109 – 114-1 Уголовного кодекса", - отметил Помазанов

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"Конституция предусматривает процедуру лишения гражданства Украины и об этом не мог не знать автор данного законопроекта - народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, ведь в выводе Главного научно-экспертного управления четко говорится о недостатках данного законопроекта, который противоречит Основному закону", - подчеркнул представитель "Народного фронта".

"Интересно, что за несколько дней парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который возглавляет Кожемякин, "не заметил" этих замечаний экспертов и написал положительное заключение к законопроекту", - отметил он.

"Стоит понимать, что в случае принятия этого закона любой, кто законно лишен гражданства сможет легко пойти в любой суд и победить, вернув себе украинский паспорт. Существует ли выход из данной ситуации? Да – это внесение изменений в Конституцию. Да, не надо выдумывать велосипед, а следует использовать прецедент Франции, где соответствующие изменения сначала были детально проанализированы специалистами Венецианской комиссии. То, что сейчас делает "Батькивщина", которая сейчас активно пиарится на этом документе,– это чистой воды популизм", - резюмировал Помазанов.