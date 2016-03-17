Чорновол поцарапала лицо Безбаху

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения спорного законопроекта относительно изменений к Уголовно-процессуального кодекса Украины, который касается обращения в доход государства денежных средств и ценностей до приговора суда, Безбах с рабочего места начал возмущенно что-то выкрикивать.

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В ответ Чорновил быстро подошла к нему и поцарапала ему лицо.

Некоторые народные депутаты пытались уладить этот инцидент, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.