Чорновол поцарапала лицо Безбаху

10:53, 17 марта 2016
Политика
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Между народным депутатом от “Народного фронта” Татьяной Чорновол и внефракционным Яковом Безбахом произошла стычка в сессионном зале Верховной Рады.

Татьяна Чорновол / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения спорного законопроекта относительно изменений к Уголовно-процессуального кодекса Украины, который касается обращения в доход государства денежных средств и ценностей до приговора суда, Безбах с рабочего места начал возмущенно что-то выкрикивать.

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В ответ Чорновил быстро подошла к нему и поцарапала ему лицо.

Некоторые народные депутаты пытались уладить этот инцидент, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.

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