Президент vs премьер: СМИ рассказали, как Порошенко ищет союзников для отставки Яценюка

На сегодняшний день у фракции Порошенко в коалиции нет ни одного союзника, который мог бы поддержать кандидатуру нового премьера, на которого поставит президент, передает "Украинская правда".

"Народный фронт" вряд ли подходит для такой роли, поэтому Порошенко остро нуждается в поддержке Юлии Тимошенко и Андрея Садового. В этом заключается и главная проблема, которая вынудила президента Порошенко выйти на переговоры с Садовым.

По информации УП, президент и глава АП Борис Ложкин встречались с Садовым и главой фракции "Самопомич" Олегом Березюком за несколько недель до публичного предложения о встрече в АП.

Во время встречи Ложкин прямо спросил у собеседников, при каком составе правительства фракция "Самопомич" готова зайти в коалицию. На что был ответ – ни при каком.

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"Да, после отказа Садового возвращаться в коалицию, разговоры об отставке можно сворачивать в трубочку. После его заявления Яценюк был окрылен", – заявил собеседник издания, близкий к Порошенко.

Но команда премьера последние три недели стоит на своем, выступая за сохранение Яценюка на посту главы Кабмина. Главные предложения – возобновление деятельности коалиции, доформирование правительства, поддержка программы его действий.

"Если этот вариант неприемлем – представляйте нового премьера, программу, состав правительства. Фракция НФ готова рассматривать конкретные предложения, принимать участие в создании новой коалиции", – озвучил главные тезисы премьерской команды руководитель фракции НФ Максим Бурбак. Ему вторят и другие члены команды Яценюка.

В итоге президентская команда, которая без устали критикует Арсения Яценюка, снова зашла в тупик, константирует УП.

"Порошенко не отступит по Яценюку. То, что премьер все еще все еще не уволен, они считают поражением", – говорит собеседник издания в Кабмине.

Отмечается, что пока что кулуарные переговоры и осторожность Порошенко сыграли с ним злую шутку. За три недели фракция БПП не предложила своей программы, кандидатов в премьеры и на вакантные министерства. И сделать это невозможно до тех пор, пока у Порошенко нет однозначного ответа на вопрос, кто же будет следующим премьером и каким будет следующий состав правительства.

В УП считают, что если Порошенко так и не удастся осуществить задуманное и снять Яценюка до начала следующей парламентской сессии в сентябре, он попробует максимально его контролировать и подчинить.

"И это не сулит ничего хорошего. Схватка между президентской и премьерской командой только усилится, стороны будут компрометировать друг друга и вступать в публичные перепалки. И в этом противостоянии не будет победителей, только проигравшие", - подытожили в издании.