Порошенко: ВР сделала все, чтобы украинцы смогли ехать в ЕС без виз уже в этом году

Об этом он заявил в Facebook.

«Внесенный мной как безотлагательный законопроект об электронном декларировании - принят! Спасибо всем, кто приобщился к его принятию», - отметил он.

«Парламент сделал все, чтобы украинцы смогли ехать в Европу без виз уже в этом году», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году" (регистрационный номер 3755) с предложениями президента Украины.

За данное решение проголосовали 278 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.